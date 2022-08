Sylla, Liverani, Bellucci. A 24 ore dallo stop del mercato

ALESSANDRIA - Due prestiti, uno in attacco e uno in difesa, e il 12° uomo, il vice di Marietta.

A poco più di 24 ore dalla chiusura del mercato (domani, alle 20), l'Alessandria aggiunge: la punta, come anticipato ieri su questo sito, è Youssouph Pepe Sylla, 24 anni, dal Senegal, l'anno scorso 14 presenze in B al Pordenone, 272 minuti in tutto, senza segnare.La sua stagione migliore in D al Gozzano, 2020 - 2021, 35 gare e 19 reti. L'altezza, 1 metro e 96, fa di lui uno specialista delle palle alte, che impone, però, la necessità mettere tanti assist dalle fasce. Sylla arriva in prestito dai ramarri, con cui è sotto contratto fino al 2024,con diritto di riscatto. Di fatto la stessa formula con cui Palombi ha fatto il percorso inverso, da Alessandria a Pordenone.

Liverani e Sylla

Prestito secco, dalla Spal, per Niccolò Bellucci, centrale difensivo, nell'ultimo campionato al Teramo, dove era arrivato a gennaio 2021 dalla Primavera del Sassuolo, giocando 14 gare (984 minuti).

Contratto annuale per Luca Liverani, portiere, le ultime tre annate alla FeralpiSalò, 13 gare nell'ultima C, che era svincolato: 33 anni, sarà l'alternativa a Marietta, che è titolare nell'undici di Fabio Rebuffi.

Resta ancora un giocatore in uscita, Simone Sini: lo aveva cercato il Trento, ma la trattativa non ha avuto sviluppi.

Oltre quota 100

Nella prima giornata della campagna abbonamenti 113 tessere sottoscritte in quattro ore, un numero considerato, comunque, come un segnale, ennesimo, dell'attaccamento degli alessandrini alla maglia. I botteghini riapriranno domani, dalle 15 alle 19, e poi sabato 3, stesso orario e sarà possibile anche fare la Grey Member Card, necessaria per abbonarsi. Dal 5 si potrà acquistare la tessera annuale (vale per tutte le 19 gare) anche on line e nei punti della rete Vivaticket.