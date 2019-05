Anziana muore nel rogo dell'appartamento

Vigili del fuoco, Carabinieri (e Polizia Municipale per la viabilità) stanno accertando le cause dell'incendio divampato in uno stabile a Casale, in via Celoria. In uno degli appartamenti ha trovato la morte una anziana donna disabile. Non si conoscono i particolari di quanto sta accadendo. Bisognerà chiarire perché è divampato il fuoco. I soccorritori sono ancora al lavoro. Seguono aggiornamenti.