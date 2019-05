Tempesta di vento: rimossi i resti del tetto che bloccavano via dei Fiori

E' stato rimosso dopo circa 12 ore la porzione di tetto che è rimasta sospesa in bilico tra due palazzi, a cavallo di via dei Fiori, dopo la tempesta di vento di lunedì sera. Per rimuovere legni e lastre è stato necessario l'intervento di un'autoscala dei Vigili del Fuoco e di alcune ore di lavoro. Anche questo fatto si somma ai danni che il vento ha causato la scorsa notte sul territorio Alessandrino, soprattutto nel Casalese.