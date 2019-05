Geirino: l'ostello sarà gestito dalla Servizi Sportivi

Alla fine la fumata bianca è arrivata. Sarà la Servizi Sportivi a gestire l’Hotellerie, la struttura ricettiva all’interno del Geirino di Ovada. La cooperativa ha presentato l’unica offerta nel secondo bando partito qualche mese fa dopo che il primo tentativo di individuare un gestore era andato deserto. Non è un segreto che la possibilità di disporre dei locali completati del 2005 era uno degli obiettivi per rilanciare l’intero polisportivo, di recente uscito da un periodo di tagli necessari per rimettere in ordine i conti. “Ora – spiega il presidente di Servizi Sportivi, Mirco Bottero – potremo programmare eventi e iniziative di più ampio respiro”. Nei mesi estivi del 2018 la gestione era stata assicurata in via provvisoria. Anche la prossima estate sarà di transizione. La durata dell’affido è di sei anni. Si punterà alle società calcistiche professionistiche di passaggio in Liguria per gare dei loro campionati e al turismo legato alla bicicletta sempre in grande crescita.