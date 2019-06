Quattro persone nei guai: scattano le denunce dei carabinieri

NOVI LIGURE – Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri nell’ambito di due distinte indagini. A Novi Ligure i militari hanno denunciato per ricettazione una coppia di pregiudicati novesi: D. S. di 40 anni e V. C. di 27, perché nella loro abitazione c’era uno smartphone provento di furto. Le indagini dopo la denuncia di un cittadino novese a cui in aprile era stato rubato il telefono dall’auto. L’esame dei tabulati telefonici ha permesso di rintracciare lo smartphone a seguito di una perquisizione.

Due donne di Acqui Terme, D. M. e A. P., entrambe 55enni, sono state invece denunciate per furtoaggravato in concorso: avevano rubato in diversi punti vendita dell’Outlet e sono state identificate grazie alle telecamere.