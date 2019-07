Quei buchi pericolosi in corso Garibaldi

VALENZA - Un lettore ci segnala una situazione di potenziale pericolo per i pedoni in corso Garibaldi. Infatti nella principale via centrale di Valenza, ci sono alcuni punti della pavimentazione che presenta dei veri e propri dislivelli, sovente non immediatamente percepibili, soprattutto nelle giornate di grande afflusso (come ad esempio l’appuntamento mercatale del sabato mattina) e, pertanto, possibili ‘fonti’ di eventuali cadute o inciampi.

Di qui, come si può vedere nelle fotografie, la segnalazione all’amministrazione affinchè vengano presi gli opportuni provvedimenti per prevenire infortuni.