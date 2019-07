Cavallette invadono il paese di Pecetto

PECETTO - Una delle bibliche setta piaghe d’Egitto si è abbattuta su Pecetto di Valenza, oggetto di una vera e propria invasione di cavallette. Per fortuna i lepidotteri si sono attestati in un campo incolto in via Fratelli Cervi a ridosso della frazione Pellizzari ed il fenomeno è abbastanza circoscritto. e infastidisce soprattutto gli abitanti nelle case della zona circostante.

Le doglianze hanno, però, mosso il Comune che, a firma del sindaco Andrea Bortoloni ha emesso un comunicato nel quale si evidenzia che «ha provveduto a richiedere l’intervento alla protezione civile, la quale ha effettuato diversi sopralluoghi e prove d’intervento con dissuasori chimici che, al momento, non risultano decisivi all’eliminazione completa dell’infestazione».

Di qui il suggerimento alla popolazione di proteggere da infiltrazioni le proprie abitazioni attraverso l’utilizzo dei serramenti e di avere una particolare cura nei confronti degli animali di affezione (cani, gatti). Ma, in attesa di un peggioramento – non previsto per ora – delle condizioni meteo si può al momento solo monitorare.