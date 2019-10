iovadoalmuseo: AcdB e 'Scatti' gratis per due weekend

Lo slogan perfetto? “Scattate tutti per andare ad Acdb”. Perché anche il museo di ‘Alessandria Città delle Biclette’, con l’esposizione ‘Scatti. Fausto Coppi e i suoi fotografi’, aderisce al programma nazionale #iovadoalmuseo, in una versione, però, ampliata: non solo la prima domenica del mese, ma, a novembre, per i primi due weekend, da domani, venerdì 1° novembre a domenica 3 e poi dall’8 al 10, in occasione dei festeggiamenti per San Baudolino.

Ingresso libero anche alla mostra con le gigantofografie di Coppi e le opere di Miguel Soro.

Gli orari: venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19