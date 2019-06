Golf sbanda in curva e si ribalta nel campo, ragazzi feriti

Cinque ragazzi si trovano per trascorrere in compagnia la prima notte (quella appena trascorsa) di questo fine settimana. E' da poco passata l'una. Viaggiano su una Golf. Poi quella curva lungo la strada Provinciale 42 che da Frassinello porta a Casale, a Rosignano Monferrato, in valle Ghenza. L'auto sbanda, finisce fuori strada. Dopo un primo impatto contro un terrapieno si ribalta. I rumori del motore, delle lamiere prima sull'asfalto e poi nel campo lasciano il posto al silenzio.

Scattano i soccorsi, sul posto arrivano i Vigili del Fuoco, i Carabinieri (di Occimiano), e i medici del 118. I giovani vengono soccorsi e trasportati all'ospedale.

Le forze dell'ordine rimangono sul posto, ci sono ancora accertamenti da svolgere sull'auto. Il lavoro dura tutta la notte, bisogna chiarire la dinamica dell'incidente. E perché chi era alla guida ha perso il controllo della vettura.

Al momento, i militari stanno ancora identificando i cinque: alcuni hanno riportato lesioni serie ma non sarebbero, fortunatamente, in pericolo di vita. Seguono aggiornamenti.