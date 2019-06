Delitto di via Milano: il cadavere nel Po sarebbe quello dell’omicida

ALESSANDRIA - Il cadavere rinvenuto alcune settimana fa nel Po, in provincia di Pavia, sarebbe quello del brasiliano sospettato di aver ucciso la cognata in un appartamento di via Milano lo scorso novembre.

La ragazza, 24 anni, anche lei di origini brasiliane era stata trovata priva di vita nel suo appartamento, al secondo di piano di via Milano: sul posto erano intervenuti i carabinieri, la Scientifica, il reparto operativo e investigativo degli stessi carabinieri e il pm Letizia Aloisio.

Da subito si era pensato ad omicidio-suicidio: il cognato della vittima, dopo l’aggressione letale alla ragazza, si era gettato nel Tanaro dal ponte Meier.