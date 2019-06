Fugge, a piedi, dal trattamento sanitario obbligatorio

CASALE - Carabinieri impegnati in un inseguimento a piedi in centro. L'allarme è scattato ieri pomeriggio (lunedì 17 giugno) quando un ragazzo si è allontanato dall'ospedale dove era stato accompagnato dai famigliari per un trattamento sanitario obbligatorio. Sulle sue tracce i carabinieri del Radiomobile (al comando del tenente Salvatore Puglisi). Accortosi dei militari, il giovane ha iniziato a correre sperando di non essere raggiunto. Ma la sua corsa si è conclusa in viale Martino. Il ragazzo, a quel punto, è stato riportato in ospedale per il ricovero.