Mille euro col teatro da destinare al parco giochi

Mille euro. E' quanto è stato raccolto grazie allo spettacolo promosso da Gian Luca Pivetti e Agata Tinnirello che il 6 aprile hanno invitato al Teatro Sociale di Valenza alcune compagnie teatrali per una serata benefica, sostenuta dall'amministrazione comunale. La cifra, ufficializzata oggi, sarà destinata all'acquisto di giochi per bambini per i giardini Aldo Moro. Gian Luca e Agata hanno unito le forze, con le loro compagnie teatrali, e ideato, dunque, 'Teatro per gioco', un evento caldeggiato da Costanza Zavanone, assessore alla Cultura. Lo scorso anno, un'iniziativa simile consentì di miglirare lo spazio giochi in via Camurati.