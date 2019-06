Cosa fare di fronte alla crisi? Convegno a Palazzo Borsalino

Come deve reagire un imprenditore di fronte al pericolo di una crisi? Sono molti oggi gli interrogativi di fronte alla recentissima riforma che introduce nell’ordinamento italiano il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Questa questione viene ora affrontata in un convegno organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Asti, Alessandria e Casale Monferrato, in occasione del decennale dalla sua costituzione. L’iniziativa si tiene nella sede universitaria di Palazzo Borsalino, nell’aula 209, in via Cavour. Il convegno si intitola ‘Prevenire i problemi cogliendo le opportunità’ e si tiene oggi alle 14.30.

