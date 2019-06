Fabrizio Priano responsabile regionale del Dipartimento Cultura

“Caro Fabrizio, competenza, grinta, tenacia e passione hanno da sempre caratterizzato il tuo operato a beneficio dell’intera comunità alessandrina: anni e anni di politica attiva nella difesa dei valori dei valori liberali ne sono la conferma. In virtù di quanto asserito, sono onorato di comunicarti in via ufficiale che la tua persona fa parte di questo Coordinamento Regionale in qualità di responsabile regionale del Dipartimento Cultura. Ti auguro buon lavoro”: con queste parole, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Comba, ha ufficializzato il nuovo incarico di Fabrizio Priano.

Sul giornale in edicola la notizia completa.