Dentro la redazione: alcune anticipazioni

Il primo piano del giornale di domani è dedicato allo sbarco sulla Luna raccontato da Vittorio Mangili, 96 anni, con una lunga esperienza in Rai. La cronaca documenta un'indagine su ASPAL (Azienda Servizi e Progetti Alessandria) e raccontiamo i tragici fatti accaduti in provincia nelle ultime ore. Una decisione sofferta quella di Paolo Pasquale: niente più film all'Alessandrino ma soltanto la stagione teatrale. Vi raccontiamo tutto con un'accurata intervista. E non può mancare l'elenco degli appuntamenti in provincia all'insegna della musica e della cultura. Questo e molto altro su Il Piccolo di venerdì 21 giugno.