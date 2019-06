Tappa a San Salvatore per “Miss e Mr moda and the voice”

Aspiranti modelle e modelli o cantanti cercasi. L’agenzia Diamond di Alessandria ritorna a proporre il concorso Miss & Mr Moda… and the Voice: un ‘contest’ itinerante, a partire dal 27 giugno, per selezionare giovani interessati ad entrare nel mondo dello spettacolo.

Un percorso a tappe, che parte con la serata del 27 giugno, alle 21,15, al Village di San Salvatore Monferrato, fino alla finalissima e alla proclamazione dei vincitori. Non ci saranno eliminazioni, tutti accederenno alla finale. Alle candidate e ai candidati che parteciperanno alla competizione, che non richiede alcun costo di iscrizione, verrà chiesto di prepararsi in base al settore in cui gareggiano. Chi sfila avrà quattro differenti uscite con altrettanti temi, mentre i cantanti (cui è richiesto un minimo di esperienza) terranno la propria performance su delle cover scelte da loro.

Per il settore voce, sarà Dariana Koumanova – vocal coach di Arisa e una delle quattro donne, nella storia dei 68 anni del Festival di Sanremo, ad aver diretto con la propria bacchetta l’orchestra del Teatro Ariston – a mettere a disposizione del vincitore assoluto una serie di lezioni individuali private, l’arrangiamento di un brano e la successiva registrazione nello “Studio 20” di Milano.

Dariana Koumanova - che nel 2013 ha ricevuto una nomination al David di Donatello per miglior colonna sonora di “Educazione Siberiana” firmata dai premi Oscar Gabriele Salvatores e Mauro Pagani - sarà ospite in giuria in una delle prossime tappe del contest. CI saranno piacevoli sorprese anche per i candidati nel “settore moda”, che non rimarranno quindi delusi.

Durante ogni selezione, che non prevede fasi di eliminazione ma solo riconoscimenti, sono previsti fasce e premi offerti dagli sponsor (come ad esempio Spaltra L’Altra Spa) e dall’agenzia Diamond, che dal 2000 si occupa di eventi e di comunicazione in tutt’Italia. "Il concorso che abbiamo ideato – spiega la titolare Enrica Giannini – mette alla prova le capacità e la determinazione dei concorrenti che potranno mettersi in gioco e provare l’adrenalina del palco. Una giuria qualificata valuterà il percorso di chi, anche alle prime armi, crede in se stesso e nelle proprie attitudini artistiche. Questo contest può essere un trampolino di lancio verso un mondo che richiede molti sacrifici e studio, ma può dare altrettante soddisfazioni. Il fatto poi che non siano previste eliminazioni ma solo premi che motivino di volta in volta la miglior performance, è un dettaglio non trascurabile: tutti i partecipanti saranno in gara fino alla fine".

Le iscrizioni sono ancora aperte. Info: 0131.252379 – info@agenziadiamond.it