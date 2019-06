Legnaia in fiamme, cause accidentali

ROSIGNANO MONFERRATO - Vigili del fuoco e carabinieri del Nucleo Radiomobile di Casale impegnati questa mattina a Rosignano Monferrato, frazione Stefani, via Prielli, per l’incendio di un deposito attrezzi di Giuseppe Bizzo, 78 anni. Le fiamme si sono propagate per cause accidentali.

Fortunatamente non si registrano feriti. I lavori per ripristinare la situazione sono continuati alcune ore.