Ciclista investito in via Cavour, è grave

ALESSANDRIA - Un ciclista di 25 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Cavour, ad Alessandria. E’ accaduto alle 19.30.

Sul posto i medici del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale in codice rosso. Le condizioni del ragazzo, di origine marocchina, sono serie. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polizia Municipale.