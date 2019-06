ALESSANDRIA - La Guardia di Finanza compie 245 anni. La ricorrenza è stata celebrata presso la Caserma di Corso Felice Cavallotti, alla presenza del comandante provinciale, colonnello Rosario Amato. Il comandante Provinciale ha ringraziato il personale per l’impegno quotidianamente profuso a tutela della legalità e per i risultati ottenuti nel corso dell’anno. In particolare, ha sottolineato l’importanza dei tre obiettivi strategici affidati al Corpo: la lotta all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali; l’attività a tutela della spesa pubblica; il contrasto alla criminalità economico – finanziaria, punti di riferimento costanti delle attività – sia di natura preventiva che repressiva – poste in essere dai Reparti operativi insistenti sul territorio della provincia. "Attività molto delicate, eseguite in contesti nazionali ed internazionali in continua evoluzione, che richiedono ai finanzieri sempre maggiore impegno e professionalità, con la necessità di coniugare le esclusive ed incisive competenze attribuite agli appartenenti al Corpo in campo fiscale ed economico con quelle, altrettanto pregnanti, che a loro derivano dalle funzioni di polizia giudiziaria".

Sono 945 gli interventi ispettivi conclusi dai Reparti della Guardia di Finanza tra il gennaio del 2018 e il maggio del 2019; 516 sono, invece, le indagini delegate al Corpo, nello stesso periodo, dalla magistratura ordinaria e contabile.

Il contrasto all’evasione fiscale è stato posto in essere mediante l’effettuazione di 945 interventi nell’ambito di verifiche e controlli nei confronti di imprese e contribuenti, frutto di un’accurata selezione basata sia sull’attività d’intelligence che sul controllo economico del territorio e sull’utilizzo delle molteplici banche dati nella disponibilità del Corpo.

Sono stati scoperti 226 soggetti economici sconosciuti al fisco (evasori totali); denunciate 111 persone per reati fiscali, nella maggior parte dei casi per aver presentato dichiarazioni fiscali fraudolente o non averle presentate affatto, per l’emissione o l’utilizzo di fatture false, oppure per aver occultato/distrutto la contabilità.



La sistematica aggressione dei patrimoni degli evasori ha portato alla proposta di sequestro di beni e valori per oltre 37 milioni di euro, al fine di soddisfare il credito erariale. Particolarmente importanti sono stati i risultati conseguiti anche nel settore del contrasto alle frodi all’Iva, meglio note come frodi “carosello”, con l’individuazione di 20 società cartiere/filtro, collocate in provincia di Alessandria, Liguria, Lazio e Campania, nonché in paesi dell’U.E, e la quantificazione di un mancato versamento dell’IVA per oltre 30 milioni di euro.



L’azione della Guardia di Finanza contro gli illeciti in materia di spesa pubblica è finalizzata a individuare quelle condotte che, pregiudicando la legalità e la correttezza nella Pubblica Amministrazione, minano il puntuale utilizzo delle risorse, favorendo sprechi e malversazioni.

Il settore è strategico per il Paese: solo un equo impiego degli investimenti e dei fondi pubblici può, infatti, sostenere la competitività e una piena ripresa del tessuto economico nazionale.

In tale contesto operativo, volto a preservare l’integrità delle risorse pubbliche, sono stati eseguiti interventi che hanno consentito l’accertamento di un danno all’Erario per oltre 2 milioni euro.

Le frodi scoperte dai Reparti in danno del bilancio nazionale e comunitario sono state pari a quasi 3 milioni di euro, e fanno in particolar modo riferimento alla repressione di una frode ai danni dello Stato, avvenuta attraverso fittizi corsi di formazioni professionali rivolti al settore terziario degli autotrasporti, con la scoperta di indebite percezioni di Contributi Pubblici Nazionali per un importo superiore a 750 mila euro. È stata svolta un’ulteriore attività di servizio, finalizzata al contrasto delle condotte di malversazione, indebita richiesta e/o percezione e truffa aventi ad oggetto risorse finanziarie messe a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale, che ha consentito la scoperta di una frode complessiva dell’importo di oltre 900 mila euro.

Gli encomi

Premiati i militari che si sono distinti. Encomio ai luogotenenti Alessandro Giannoni e Nicola Renna, e ai marescialli Umberto Vitalino ed Ester Pietro Luigi Rota della Compagnia di Alessandria: hanno scoperto un centro estetico che non aveva dichiarato al fisco quasi un milione e mezzo di euro. Encomio al maresciallo Alessandro Piazza e Andrea Micari della Compagnia di Casale: hanno portato a termine una attività di polizia Tributaria nei confronti di un privato che ha permesso di recuperare a tassazione provenuti illeciti derivanti da una truffa superiore a un milione e 300 mila euro. Encomio al maresciallo Fabio Solimene, Savino Campanile, Corrado Curcio della Compagnia di Valenza: hanno individuato un sistema di frode attuato da un consulente fiscale in danno dei propri clienti.