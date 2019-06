Arfea accetta l’offerta di Autostradale Milano

ALESSANDRIA - Svolta in casa Arfea: nel pomeriggio di ieri, infatti, è stata accettata l’offerta relativa all’affitto dell’azienda presentata da Autostradale Milano, che fa parte del Gruppo Zoncada, che con Line Pavia già è presente in città con la maggioranza delle quote (l’85%) di Amag Mobilità. Garantiti tutti i dipendenti e le linee di trasporto, nei prossimi giorni l’incontro con i sindacati. La nuova era inizierà il 1° luglio.

Su 'Il Piccolo' oggi in edicola tutti gli approfondimenti.