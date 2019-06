Docente alessandrina eletta presidente ex allievi Upo

VERCELLI - Upo Alumni è l’associazione di studenti laureati dell’Ateneo del Piemonte Orientale. Nei giorni scorsi (sabato 22 giugno) sono stati eletti i nuovi vertici. La riunione si è svolta a Vercelli, come da prassi con i saluti del presidente uscente, Antonio Poggi Steffanina e con la presentazione del bilancio da parte del tesoriere Cinzia Volpara, oltre agli interventi delle professoresse Miriam Ravetto e Stefania Cerutti, che hanno raccontato la loro esperienza in Upo da studentesse a professoresse. E’ poi stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo.

Per il ruolo di consiglieri sono risultati eletti la docente di Anatomia Umana del Dipartimento di Scienze della Salute della Scuola di Medicina, Francesca Boccafoschi, poi indicata come presidente dai componenti stessi del Consiglio; l’ex Docente Ordinario di Patologia Clinica Giorgio Bellomo; il tributarista e consulente aziendale novarese Antonio Poggi Steffanina; il cardiologo dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli Sergio Macciò; il Conservatore della Pinacoteca Borgogna di Vercelli Cinzia Lacchia; il cardiologo del Maggiore di Novara Andrea Rognoni; il direttore dell’Ascom di Vercelli Andrea Barasolo; il dottore commercialista novarese Marco Albertazzi; il presidente del Coverfop (Consorzio per la formazione professionale) di Vercelli Davide Malandra.

Revisori dei Conti, invece, la tributarista Elena Ramacci, l’avvocato Daniele Nicolò Messina e il consulente aziendale Alessandro Balbis.