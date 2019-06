Le offerte di lavoro del Centro per l'Impiego

LAVORO - Il Centro per l’Impiego osserva il seguente orario: tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 8.45 alle 12.30, il lunedì e il martedì pomeriggio l’ufficio rimarrà chiuso al pubblico e riceverà solo su appuntamento.

Via Cavour, 17 – Alessandria, tel. 0131/254671

Offerte private

Azienda privata ricerca Neolaureato in architettura/interior design

Mansioni: il giovane si occuperà della vendita di articoli di arredamento, approfondendo aspetti di illuminotecnica, gestione degli ordini , nozioni relative alla consulenza al cliente fino al controllo della realizzazione degli ambienti.Requisiti: età massima 30 anni non compiuti per inserimento iniziale in tirocinio e poi apprendistato per il completamento della formazione, doti comunicative e relazionali.La persona che si vuole incontrare è dinamica , dimostra iniziativa e volontà ad accrescere le proprie competenze professionali. Sede di lavoro: Alessandria.

Tipologia di inserimento: inserimento a termine con possibilità di conferma definitiva.

Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell'oggetto il codice dell'offerta 8250

Azienda privata ricerca Impiegata/o contabile

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere mansioni amministrative - contabili: prima nota cassa e banca, monitorare e aggiornare lo scadenziario attivo e passivo, cash flow azienda da monitorare, caricamento presenze e rimborsi dei dipendenti. Requisiti: ottime conoscenze informatiche, richiesta pluriennale esperienza nella mansione, disponibilità di lavoro a tempo pieno. Sede di lavoro: Alessandria.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Si valuta inserimento in tirocinio in caso la risorsa sia da almeno due anni fuori dal mercato del lavoro/disoccupata.

Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail marcorik72@gmail.com indicando nell'oggetto la mansione ricercata "impiegata/o contabile"

Azienda privata ricerca Referente di negozio telefonia Alessandria

Mansioni: La risorsa svolgerà la mansione di referente di negozio all’interno del reparto telefonia presso un punto vendita di elettronica di consumo di Alessandria e si occuperà di promozione e vendita dei servizi di Vodafone, nello specifico della contrattualizzazione e vendita di servizi telefonici, linee fisse e dispositivi elettronici ad essi abbinati. Requisiti: Si richiede una certa passione e conoscenza del mondo smartphone/tablet/pc e disponibilità a lavorare 6 giorni a settimana (weekend compreso). Preferibile esperienza pregressa nel settoreTelefonia e/o Servizi. Sede di lavoro: Alessandria.

Tipologia di inserimento: Si offre un contratto di lavoro CCNL, previo superamento del periodo di prova.La retribuzione mensile prevede una parte fissa e una variabile, corrispondente alle provvigioni sulle vendite. Si garantisce formazione attiva e immediato inserimento nel team di lavoro.

Modalità di candidatura: Inviare CV e candidature con specifiche sulle eventuali esperienze pregresse nel settore a: selezioni.vodafone@sintesipromotions.it

Azienda privata ricerca Intervistatori/trici per indagini su richiedenti asilo

Mansioni:La risorsa svolgerà interviste individuali presso le strutture di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati , sulla base di un calendario di appuntamenti precedentemente fissati. Requisiti: Indispensabile ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese. La conoscenza di altre lingue quali arabo, urdu, bengalese, russo, portoghese costituirà titolo preferenziale Capacità di utilizzare i normali strumenti informatici. L’intervistatore dovrà infatti utilizzare un dispositivo elettronico che lo guiderà nel porre le domande e inserire le risposte (è sufficiente disporre di un pc portatile, un tablet o uno smartphone con connessione Internet funzionante). Flessibilità oraria. Disponibilità a recarsi presso le strutture d’accoglienza coinvolte nel progetto (con mezzi pubblici, ove possibile, o con un mezzo privato). Costituiranno titolo preferenziale i seguenti requisiti: diploma di laurea o corso di studi in lingua o mediazione linguistico-culturale, precedenti esperienze nella conduzione di interviste,esperienza con progetti o associazioni che lavorano con immigrati, richiedenti asilo o rifugiati e partecipazione a progetti di ricerca e/o raccolte dati nel campo delle scienze sociali. Sede di lavoro: Alessandria e comuni limitrofi.

Tipologia di inserimento: Per gli intervistatori selezionati, è prevista una breve formazione retribuita. Le condizioni contrattuali e retributive verranno discusse in fase di selezione. Le interviste si svolgeranno nel periodo giugno-luglio 2019.

Modalità candidatura:i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum alla mail: forwork@frdb.org

Azienda privata ricerca Elettricista

Mansioni: Elettricista per tiraggio cavi,montaggio frutti ed apparecchiature elettriche Requisiti: Minima esperienza nel settore, inserimento immediato Sede di lavoro: Alessandria.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato.

Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell'oggetto il codice dell'offerta 7942

Azienda privata ricerca Grafico

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di grafico e addetto/a allo svolgimento di mansioni ordinarie d’ufficio Requisiti: laurea triennale in ambito grafico, ottima conoscenza di programmi di grafica, di impaginazione e del pacchetto Office , buona conoscenza della lingua inglese, età massima 29 anni, automunito, esperienza non richiesta. Sede di lavoro: Alessandria.

Tipologia di inserimento: contratto di apprendistato, full time, orario di lavoro dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail:info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell'oggetto il codice dell'offerta 7869

Azienda privata ricerca Autista con patenti D+ CQC

Mansioni: la persona si occuperà di trasporto di persone con mezzi aziendali, autobus o minibus o scuolabus per Italia ed estero Requisiti: patenti C CQC- disponibilità al lavoro nei festivi, conoscenza di una lingua straniera (livello base). Sede di lavoro: vicinanze Alessandria.

Tipologia di inserimento: contratto da definire tramite colloquio in azienda.

Modalità candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum alla mail: info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell'oggetto il codice dell'offerta 7847

Azienda privata ricerca Magazziniere

Mansioni: il candidato/a svolgerà la mansione di magazziniere Requisiti: la candidatura ideale possiede un diploma di scuola superiore,conoscenza di internet,età massima 35 anni, patente b automunito. Sede di lavoro: Alessandria.

Tipologia di inserimento: contratto di tirocinio full time. Orario di lavoro su due turni: dalle 06,00 alle 12,00 e dalle 12,30 alle 14,00 oppure dalle 13,30 alle 19,30 e dalle 20,00 alle 22,00.

Modalità candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum alla mail: giacomo-guarino@libero.it

Il Centro per impiego offre alle famiglie la possibilità di aprire ricerche di personale per badanti, attingere all’elenco di personale Oss e svolgere colloqui conoscitivi per scegliere il personale maggiormente idoneo alle proprie necessità, il servizio è gratuito.