Sul lavoro siamo poco soddisfatti (e non c’è stupore)

ALESSANDRIA - Non c’è solo il problema disoccupazione che attanaglia l’Alessandrino, ma anche quello della poca soddisfazione di chi un lavoro ce l’ha.

La nostra è l’ultima tra le province del Piemonte, veleggia sotto la media nazionale in quella posizione di classifica dove stazionano città del Centro Sud, salvo rare e sorprendenti eccezioni (Pordenone, Padova, Brescia, Ferrara e Savona stanno peggio di noi).

Il Consiglio nazionale e la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro hanno curato, per il loro Osservatorio statistico, un sondaggio che riguarda gli occupati e, in particolare, il grado di soddisfazione di questi.

L’esito non conforta: siamo 76esimi in una classifica in cui svetta Bolzano e dove Messina chiude mestamente al 107esimo posto. Però il raffronto va fatto anzitutto con le altre città piemontesi o con realtà geograficamente vicine, ad esempio Pavia, la cui provincia staziona al posto numero 62, con un grado di soddisfazione comunque sopra la media nazionale che è del 55.3%. Alessandria, invece, col suo 52.8% giace seppur di poco sotto media, unica tra le province piemontesi ad esserlo.