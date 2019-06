Colpo Ovadese Silvanese: arriva William Rosset

OVADA - "Bentornato a casa": con queste parole l'Ovadese Silvanese ha annunciato dalla sua pagina Facebook l'accordo con William Rosset. L'attaccante, classe 1983, tra i protagonisti principali della cavalcata del Castellazzo tra Eccellenza e Serie D degli ultimi anni, sarà agli ordini di mister Mario Benzi per il prossimo campionato.

«Un innesto di grande importanza – esulta il vice presidente Andrea Repetto – Il giocatore ha capito che ci sono i presupposti per una stagione importante ed ha accettato con entusiasmo la nostra offerta».

«Ho ricevuto molte proposte anche da squadre di Eccellenza - dichiara il neo-acquisto arancionero - ma ho scelto l'OvadeseSilvanese per varie ragioni: per primo la possibilità di fare qualcosa per il mio paese di origine portando la mia esperienza e le mie qualità al servizio della squadra, poi il fatto che mi abbiano cercato proponendomi da subito accordi validi e che mostravano la serietà del loro interesse per la mia figura, infine la considerazione che non ho mai affrontato un campionato di Promozione in vita mia ed una nuova sfida è quello che ci vuole per motivarmi. Preferisco vedere crescere una società che ha un progetto, per quanto questa parola nelle nostre categorie sia abusata, che non affrontare una stagione dove non ho altri stimoli al di fuori di quelli del campo. Mentalmente sono già al 100% un giocatore dell'OvadeseSilvanese.»