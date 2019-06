Bertram: De Laurentis Mazzoncini preparatore

TORTONA - Giorni di arrivi, annunci e saluti in casa Bertram. Il club bianconero ha ufficialmente detto addio con una nota a Gabriele Spizzichini, Kenneth Viglianisi e Marco Lusvarghi e annunciato il nuovo centro Quirino De Laurentis (27 anni). La rinuncia a questi giocatori era nota da tempo, ma adesso è ufficiale visto che il Derthona ha esercitato la clausola di uscita dai contratti in essere.

In entrata ufficiale la firma di De Laurentis, ex Agrigento che ha giocato le ultime due stagioni a Forlì (A2 Est). De Laurentis, vecchio pallino di coach Marco Ramondino, sarà il primo cambio dietro la coppia formata da Pullazi e dal centro titolare americano.

«Sono molto felice - spiega il giocatore - fin dai primi colloqui avuti con Marco Ramondino sono stato subito convinto della bontà del progetto della società. Il club è molto importante e presente nel campionato di A2 e ha voglia di crescere». Da parte sua l’amministratore delegato dei Leoni Marco Picchi lo accoglie così. «Riteniamo Quirino una pedina fondamentale nel nostro reparto interni grazie alle sue doti tecniche e fisiche. Abbiamo apprezzato la sua ferma volontà di scegliere il Derthona e il progetto che oggi rappresentiamo».

Ramondino nel frattempo sta puntellando anche il suo staff tecnico. In questo senso si registra la sostituzione del preparatore atletico. Al posto di Andrea Sisi, con il Derthona nelle ultime tre stagioni e finito un po’ sotto accusa dopo i tanti infortuni muscolari della passata stagione, è in arrivo Gianluca Mazzoncini, laureato in scienze motorie e preparatore di grande esperienza, che ha lavorato nelle ultima stagioni a Pistoia (A1) ed in precedenza anche alla Virtus Bologna e al Paris Le Vallois.