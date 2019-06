Il paese in lutto per la scomparsa del macellaio Renzo

QUATTORDIO - È solo un social network, ma è proprio su Facebook che decine di quattordiesi hanno voluto lasciare una frase di affetto, di cordoglio o semplici aneddoti per ricordare Renzo Scarsi.

Dopo una breve malattia, si è spento martedì mattina a 70 anni lasciando la figlia Clara e la moglie Anna Bigliani, assessore dell’attuale giunta comunale. Conosciuto da tutti in paese, per più di 30 anni ha lavorato come macellaio nel negozio di fronte alla chiesa di Quattordio.

Volontario della Protezione Civile, grande appassionato di danze latino americane, molto affezionato al suo paese e al centro sportivo dove amava andare ad abbronzarsi puntualmente ogni estate. Sono soprattutto i ragazzi più giovani a ricordare la sua vitalità, era la vera anima di tutte le manifestazioni del paese. Proprio questo fine settimana per il paese doveva essere un weekend di festa in occasione della patronale, ma per tante persone senza Renzo non sarà più la stessa.