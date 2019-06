ALESSANDRIA - Cinque componenti della segreteria provinciale del Pd si sono dimessi nel tentativo di aprire una nuova fase in un partito che nella nostra provincia, dal 2017 a oggi, ha perso non solo potere ma anche amministrazioni (l'ultima: Novi Ligure). A rassegnare le dimissioni sono il vicesegretario Otello Marilli, Costanza Zavanone, Corrado Tagliabue, Luigi Perri e Vittoria Oneto, colei che, due anni fa, contese la segreteria a Fabio Scarsi, risultato poi vincitore. Non è lui, "dal punto di vista personale", a finire nel mirino (così, almeno, è astato assicurato nel corso della conferenza indetta oggi dai dimissionari), quanto la "gestione globale" del partito, che deve tornare "a occuparsi di lavoro, sociale e di stare più vicino alle istanze della gente". Tanto più ora che la linea nazionale è profondamente cambiata (con segretario Nicola Zingaretti). E così sono mutati anche gli equilibri interni. L'obiettivo dei dimissionari è andare a congresso in autunno.