Ballerini:"Se manca la luce non è colpa nostra"

VALENZA - La città al buio, l'assessore scrive. Luca Ballerini, delegato ai Lavori pubblici, precisa, con un post sui social, cosa sta succedendo. E scagiona il Comune: "Nelle ultime ore alcune zone della città sono rimaste temporaneamente senza energia elettrica. Siccome i soliti ‘leoni da tastiera’ hanno cominciato a chiedere dove è la amministrazione e dove è il sindaco, vorrei precisare che nessun controllo la amministrazione comunale può sulle linee elettriche che sono totalmente a gestione di Enel.

Le assenze di energia si sono verificate in moltissime città (ne cito 2 a caso Milano e Monza, come si può facilmente reperire sulle notizie online) e sono dovute al sovraccarico delle linee secondario al massivo utilizzo di condizionatori in questi ultimi giorni eccezionalmente caldi".

E ancora: "Iniziamo a voler bene alla città e smettiamola di farla sembrare il peggio dell’universo, dove tutto succede solo da noi. Un po’ di normalità aiuterebbe Valenza".