Notte Bianca in corso Acqui: “Qualcosa di esplosivo”

ALESSANDRIA - Dopo il Carnevale e Corso Acqui alla Ribalta, il quartiere Crtisto punta sulla Notte Bianca con attrazioni in tutto il corso, musica, cibo, palestre, palloncini a led , esibizioni , giochi per grandi e piccoli, sfilata di moda e concorso. In piazza Ceriana la mongolfiera gratuita, shopping e tutti i negozi in strada. L'invito è di partecipare tutti vestiti di bianco.

Ecco dunque il programma che comincerà alle 19 di questa sera, sabato 29 giugno per proseguire sino all'una di notte. Via Carlo Alberto e corso Acqui sino all'altezza della Lidl saranno chiuse alla circolazione dalle 16,30.

Alle 21 da via Carlo Alberto il taglio del nastro con Anna Falchi e Mario Giordano. In piazza Ceriana altro protagonista sarà il campione italiano di boxe Lucio Randazzo. Mario Giordano, intervistato dalla giornalista Ketty Porceddu, presenterà alle 21,45 presso il parcheggio della Farmacia Sacchi il suo libro, L'italia non è più Italiana. Il libro potrà essere acquistato nella serata e autografato dallo stesso Giordano.

Numerosi gli stand gastronomici dei commercianti di corso Acqui, mentre lo street food e le bancarelle di hobbistica e vintage a cura di Gian Eventi saranno posizionate nella zona da Piazza Zanzi sino all'altezza della Lidl. Non mancherà la pedalata per il Quartiere con la Fiab e la Usip.

Le Canzoni di una volta nella postazione di Radio Bbsi con la presenza di Clara Serina: la voce dei Cavalieri del Re, la regina dei cartoni animati degli anni 80 sarà protagonista sul palco con 60 minuti di successi da Lady Oscar a L'uomo Tigre. Marco Setzu, protagonista di StrixFactor a Striscia la Notizia, è stato campione Italiano di hip hop, eletric boogie e ha fatto parte della Federazione Italiana Danza Sportiva.

In piazza Ceriana dalle 21 alle 24 la Mongolfiera con il volo vincolato gratuito. Per 3 ore si potrà salire nei cieli del quartiere e ammirare la città di notte. In piazza Zanzi il Calcio Balilla umano e lo spettacolo Bimbobell, uno show per grandi e piccoli. Altri appuntamenti al Centro Incontro Cristo con l'apericena musicale alla Soms con musica dal vivo.

Una delle novità saranno i “Cortili in Scena”: in 4 cortili delle abitazioni nelle vie limitrofe di corso Acqui dalle 20 ogni ora andranno in scena Collasso di Cuori, Romeo e Giulietta, Mago Magone e Prof_in_coro.

In via Carlo Alberto a cura di Rp Event contest musicale con i cantanti di Gazebo voice e Music, sfilata di moda con i capi della stilista Nada Nuovo, punto musica ed intrattenimento, esposizione del privato Paolo Re con la collezione di modellini Audi, Lancia , Fiat e Bmw in scala e con il percorso guidato, esibizione di BJJ della palestra Ace Mma Sparta Team, esibizioni varie della palestra Somatos, attrazioni per bambini con animazione, esposizione di serramenti e accessori casa, esibizione di Leyla Noura , danza orientale ed esibizione dei gruppi coreografic, esposizione e vendita abiti dalla Giordania con Petra Style.

In corso Acqui artisti di Strada cura di Settimo Circo, spettacolo di magia, clowns-trampolieri, bolle di sapone, ombre cinesi, danza col fuoco, clown, la Scuola di ballo Magic Dancing, acrobatica aerea, caricaturista, sbandieratori e musici dell'Associazione Aleramica di Alessandria, musica con i Burnig Flames, musica 70, 80 e 90, italiana e straniera con i Disco Four, musiche e balli country con la scuola Country Fever.

Attrazioni anche in zona piazza Ceriana tra cui il concorso nazionale di bellezza La Notte delle Miss, Sweet Dolls, animazione retro, spettacolo Drag Queen e vari appuntamenti musicali.

In corso Acqui dal Zanzi Bar alla Lidl Street Food, stand hobbisti e vintage, bancarelle, punti musicali a cura di gian eventi, gonfiabili, tiro a segno e tappeto elastico, stand gastronomico Circolo Gandini, musica live.

Molti gli stand gastronomici e i punti ristoro lungo il corso.

Programma completo: