Acqui in Palcoscenico, ecco il cartellone

ACQUI TERME - Trentacinque anni di onorata presenza nel cartellone estivo acquese e l’edizione 2019 è stata in forse fino a qualche giorno fa. Ricevuto l’ok dalla nuova Giunta regionale, importante finanziatore del progetto, Acqui in Palcoscenico, la kermesse internazionale di danza, andrà in scena dal 5 luglio al 10 agosto, coinvolgendo il teatro ‘Verdi’ di Acqui Terme e altre località turistiche, la Cittadella di Alessandria,​ il castello di Tagliolo Monferrato​ e Palazzo Pallavicini di​ Mombaruzzo.

«L’edizione 2019 si ispira ai risultati ottenuti negli oltre 35 anni di vita, alle rinnovate conferme, alle nuove presenze multietniche, alla rigenerazione del pubblico, alla composizione interregionale tra luoghi e persone, alla contaminazione tra le varie forme di danza e di arti performative e accosta nel cartellone ‘Musica’, ‘Danza’ e ‘Parola’ e quel settore, dedicato alle arti performative e di danza Contemporanea, espressione delle nuove tendenze della danza oggi» ha spiegato la Furno.

Saranno nove gli spettacoli, quattro con musica dal vivo, coinvolgendo nove compagnie; previsti oltre cinquemila spettatori.

L’apertura delle danze, venerdì 5 luglio, alle 21, presso il teatro acquese, sarà affidata alla New creativ company ed al suo ‘Three ants story’, uno spettacolo interattivo creato per il centenario della Prima Guerra Mondiale. Su musiche di Ennio Morricone, Ezio Bosso e altri grandi autori i ballerini danzeranno sulle coreografie di Kenny De Castillo Huaman, Riccado Genovese e Stefanaia Montorio. Voce narrantedi Luciano Caratto. Sabato 6 luglio, stessa sede ed ora, palcoscenico aperto a ‘Vivere di danza’, spazio aperto ad interpreti e gruppi emergenti.