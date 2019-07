Cercasi navigator. Alessandria resta scoperta

ALESSANDRIA - Sapete cos’è un navigator? Semplice: è quella nuova figura professionale che supporterà i soggetti richiedenti il reddito di cittadinanza nell’attività di ricerca di una nuova professione.

I neo assunti - la pubblicazione dell’esito del concorso svolto alla Fiera di Roma da decine di migliaia di partecipanti è avvenuta pochi giorni fa sul sito di Anpal Servizi - avranno un contratto di collaborazione biennale (con l’impegno del governo di stabilizzarli trovando nuove risorse) e saranno assegnate alle Regioni in base a diverse convenzioni.

Ebbene, sapete qual è l’unica provincia d’Italia a non esser riuscita ad assegnare tutti i posti disponibili? Sì, giusto: proprio Alessandria. Erano infatti 16 le caselle da occupare, ma al termine delle selezioni - tra rinunce e bocciature - ne sono rimaste 2 vuote. Incredibile, se si pensa alla massa di persone in lizza per il concorso e, stringendo il campo al nostro territorio, ai 144 candidati che avevano fatto domanda, peraltro tutti ammessi alla gara.

Di questi, però, appena il 33,3% si è effettivamente presentato alle prove, ovvero 48 soggetti: un gruppo falcidiato ulteriormente ai test, tanto che solo in 14 - quelli che a giorni firmeranno il contratto da navigator - sono riusciti a farcela.

Una vera e propria anomalia, se si pensa che in tutta Italia i posti assegnati sono stati 2.978 su 2.980 e che in altre realtà, aspettando di subentrare a eventuali rinunciatari, ci sono centinaia e centinaia di uomini e di donne.