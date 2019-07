Incendio di sterpaglie a Pozzo Sant'Evasio

CASALE - Nel tardo pomeriggio di lunedì, 1 luglio, si è sviluppato un incendio di sterpaglie in località Pozzo Sant'Evasio tra Casale Monferrato e San Giorgio. Le fiamme, in un campo attiguo alla Provinciale 457, sono arrivate a lambire la strada causando alcuni disagi alla circolazione stradale, in particolare per il fumo che hanno provocato. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la situazione è stata posta rapidamente sotto controllo.