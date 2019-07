Discarica: "Si riparte con nuovi impegni"

CASAL CERMELLI - «Ho da sempre dichiarato che non cercavo consenso sul mio progetto attraverso dichiarazioni d’intenti e promesse: dopo 6 mesi di incontri, ascolto e dialogo con i cittadini, rispondo ai dubbi e alle sensibilità raccolte con impegni concreti e garanzie».

Queste le parole di Massimo Vaccari, amministratore delegato de ‘La Filippa 2.0’, che ha presentato l’avvenuto deposito in Provincia dell’istanza (il 28 giugno) di avvio del procedimento per la discarica di rifiuti non pericolosi e successivo riutilizzo a fini turistico ricreativi in località Pitocca tra Casal Cermelli e Frugarolo, dopo la sospensione temporanea richiesta lo scorso gennaio.

Il progetto è stato ripresentato «sempre uguale, ma con approfondimenti e impegni ancora maggiori per rafforzare la reputazione del sito e del piano».

Su 'Il Piccolo' oggi in edicola tutti gli approfondimenti.