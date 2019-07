Il comitato anti-moschea: "Vogliamo un incontro in Comune"

ALESSANDRIA - Il comitato anti-moschea non si ferma: da un lato continua la raccolta firme per fermare il progetto, dall’altro è già pronta la richiesta per fissare un incontro con l’amministrazione. Che, peraltro, potrebbe già avvenire entro la fine della settimana.

Al nostro giornale, parla un’altra delle promotrici dell’iniziativa, Paola Cosola: «Questo è un quartiere tranquillo. Vogliamo che resti così».

