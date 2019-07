La Giornata dell’Economia per mettere a fuoco l’economia del territorio

ALESSANDRIA - Si terrà giovedì 11 luglio alla Camera di Commercio la 17a Giornata dell'Economia, il tradizionale appuntamento dedicato all’analisi dell’economia alessandrina. Con inizio alle 10, la mattinata si aprirà con l’intervento del presidente dell’Ente camerale alessandrino, Gian Paolo Coscia, a commento delle analisi prodotte dall’ufficio studi della Camera di Commercio. “La Giornata dell’Economia è il momento di messa a fuoco dell’economia del territorio. Oggi più che mai, dove ogni giorno è una sfida per la sopravvivenza e il prosperare delle nostre aziende, ci troviamo per fare il punto e commentare ciò che è accaduto e ciò che presumiamo potrebbe accadere. I riflessi della tecnologia e dell’economia internazionale che talvolta paiono lontani, incidono e incideranno sempre più profondamente su tutto il sistema aziendale alessandrino. Non possiamo naturalmente governare questi grandi fenomeni, ma dobbiamo studiarli, per esserne consapevoli. La Giornata dell’Economia offre dati e spunti di riflessione per il futuro”.

La mattinata proseguirà con l’intervento di Antonio Tonini, direttore Servizi alle Camere di Commercio di InfoCamere, società informatica del sistema camerale, che tratterà il tema “Economia e legalità nel sistema delle Camere di Commercio”. A seguire saranno consegnati i premi agli Imprenditori di successo. Il riconoscimento, istituito dalla Giunta camerale, è destinato agli operatori che hanno saputo onorare con il proprio lavoro l’imprenditorialità locale, e che si sono distinti nelle diverse categorie economiche presenti sul territorio (commercio, industria, artigianato, agricoltura e cooperazione). Dal 2014, l’istituzione di un premio dedicato all’imprenditorialità femminile ha ampliato i riconoscimenti, consentendo di riconoscere il giusto e doveroso merito alle donne che fanno impresa. Nel corso della mattinata sarà infatti premiata la Neo imprenditrice di successo, portando così a 9 il numero dei riconoscimenti assegnati quest’anno dalla Giunta alessandrina. Il programma della giornata si concluderà con la premiazione delle strutture certificate dal sistema camerale con il Marchio Q - Ospitalità Italiana, edizione 2018. Si tratta di 6 strutture che hanno superato i parametri di verifica previsti dai relativi disciplinari per le rispettive categorie: agriturismo, ristoranti e Bed & Breakfast che si sono contraddistinti per la loro qualità turistico-ricettiva e che si vanno quindi ad aggiungere alle altre 151 imprese alle quali il riconoscimento è già stato rilasciato negli anni passati.