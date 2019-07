Bimbo di 8 mesi rimane chiuso in auto. Lo salvano i pompieri

NOVI LIGURE — È durato solo una decina di minuti il dramma di un bimbo di appena 8 mesi rimasto chiuso dentro l'auto dei genitori a Novi Ligure. A salvarlo, sono arrivati i vigili del fuoco, chiamati dalla madre disperata che non riusciva più ad aprire le portiere del veicolo.

L'allarme è scattato alle 11 di questa mattina, mercoledì 3 luglio, in via San Giovanni Bosco. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la donna aveva sistemato il piccolo sul seggiolino, a bordo dell'auto. Poi ha chiuso la portiera e ha fatto il giro dell'auto per salire al posto del conducente.

Forse a causa di un contatto elettrico, però, nessuna delle portiere del veicolo si apriva più. A quel punto, con il bimbo a bordo dell'auto e la temperatura esterna che toccava e superava i 30 gradi, la donna ha fatto l'unica cosa possibile: chiamare i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno forzato la portiera e restituito il bambino all'abbraccio di sua madre.