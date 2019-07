L'alternanza scuola lavoro? In Polizia

ALESSANDRIA - Insolita e stimolante esperienza - inserita nel progetto di "Alternanza Scuola Lavoro" - per dodici studenti dell'Istituto Leardi di Casale Monferrato e dell’Istituto Vinci-Migliara di Alessandria che, a partire dalla recente conclusione delle scuole, hanno svolto attività lavorativa negli uffici della Polizia di Stato rispettivamente al Commissariato di Casale Monferrato e presso la Questura di Alessandria.

Il tirocinio degli studenti è stato di circa 110 ore complessive e si è svolto in modo particolare presso gli uffici della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione per dare ausilio al personale in servizio in attività di Front Office agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione e dell’Ufficio Passaporti, e di Back Office per la catalogazione ed archiviazione generale delle pratiche, nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'iniziativa ha fatto seguito all'intesa sottoscritta su base provinciale nel progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) dal Questore di Alessandria Michele Morelli e dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio IV Ambito di Alessandria Leonardo Filippone.

L'intento di questa collaborazione è anche quello di rinsaldare il ruolo sociale della Polizia di Stato sensibilizzando i giovani ai valori della legalità e della sicurezza e, nell'ambito del contributo della scuola, al progresso etico, sociale e culturale del Paese, grazie al coinvolgimento delle nuove generazioni.