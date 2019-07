Alberi e animali: le iniziative all'Isola delle Sensazioni

ALESSANDRIA - Nel mese di luglio il parco Isola delle Sensazioni di via Pacinotti 51 sarà animato da una serie di attività promosse dall’assessorato ai Servizi alla Persona e dall’assessorato al Welfare Animale del comune.

Martedì 9 luglio, dalle 16.30 alle 18.30 si terrà Il mio amico Albero a cura di Sandro Lucca dell’ufficio Welfare Animale del Comune. Nel corso dell’incontro verrà riproposto il corso che, già lo scorso anno, l’ufficio Welfare Animale aveva realizzato con gli alunni di diverse scuole elementari cittadine per imparare, divertendosi, a rispettare la natura. I ragazzi, inoltre, impareranno che cos’è la dendrocronologia e il benessere determinato dall’abbracciare gli alberi.

Mercoledì 10 luglio, dalle 9.30 alle 12.30 Dido Home Made a cura di Roberta, Jamal e Omar dell’associazione Social Domus. Giovedì 11 luglio dalle 16.30 alle 18.30 appuntamento con Io e... il mio cane a cura dell’associazione A.T.A. nell’ambito del progetto di prevenzione del randagismo. L’educatrice cinofila presso i canili comunali, Lola Banti, insieme a quattro cani ricoverati nelle strutture e con il supporto di alcuni volontari, spiegherà come comprendere il linguaggio del cane, i giusti comportamenti da tenere in ogni situazione e come giocare e divertirsi insieme ai quattro zampe, per stringere con loro un rapporto imprescindibile;

Mercoledì 17 luglio, dalle 9.30 alle 12.30 i lavoretti con pasta colorata a cura di Roberta, Jamal e Omar dell’associazione Social Domus. Venerdì 19 luglio, dalle 16.30 alle 18.30 le Storie di uomini e animali a cura di Gianni Ravazzi, dell’associazione R.N.A. Natura e Ragazzi. Mercoledì 24 luglio, dalle 9.30 alle 12.30 Divertiamoci per l'estate (di tutto e di più!) a cura di Roberta, Jamal e Omar dell’associazione Social Domus. Giovedì 25 luglio, dalle 16.30 alle 18.30 Divertiamoci per l'estate (di tutto e di più!)... continua a cura dell’associazione R.N.A. Natura e Ragazzi.Venerdì 26 luglio, dalle 16.30 alle 18.30: Storie di uomini e animali... continua a cura di Gianni Ravazzi dell’associazione R.N.A. Natura e Ragazzi. Mercoledì 31 luglio, dalle 9.30 alle 12.30 appuntamento per Facciamo festa tutti insieme! con Social Domus e Natura Ragazzi.