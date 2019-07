Lascia i domiciliari, finisce in carcere per evasione

SERRAVALLE SCRIVIA — I carabinieri di Serravalle Scrivia hanno tratto in arresto in esecuzione ordinanza di custodia cautelare in carcere un pluripregiudicato di nazionalità marocchina, perché è evaso dagli arresti domiciliari. Said Najhi, 34 anni, era stato arrestato lo scorso 6 giugno a Cogoleto, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, e mandato agli arresti domiciliari a Serravalle. Appena tre giorni dopo, però, ha lasciato l’abitazione dove doveva rimanere. L’evasione ha fatto scattare l’aggravamento della misura cautelare, quindi i militari l’hanno arrestato e portato in carcere ad Alessandria, dove dovrà scontare pene per 8 anni di reclusione.