Madonnina dei Centauri, si torna all'antico

Edizione numero 74, pensando già al 75°, "che sarà memorabile", parola del vicesindaco di Alessandria Davide Buzzi Langhi. Dal 12 al 14 luglio il raduno internazionale Madonnina dei Centauri, nel capoluogo e a Castellazzo. Con molte novità, amticipate da Il Picoclo già martedì, e confermtae in questa intervista dal presidente del Motoclub Madonnina dei Centauri Giancarlo Caroglio: metà piazza Garibaldi di nuovo a disposizione delle moto dalle 16 del sabato e fino alla sera della domenica, il percorso della sfilata torna all'antica versione, le moto entrano di nuovo in santuario per la funzione del sabato sera.

Presidente d'onore sarà Giovanni Copioli, presidente nazionale di Federmoto. A Castellazzo anche la moto di Valentino Rossi alla

'Mezzanotte Bianca'.