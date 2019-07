Cavalieri e armature: il parco castello si veste di medioevo

NOVI LIGURE — Per una giornata il parco del castello di Novi, luogo di per sé legato con la sua torre, le mura e i sotterranei al periodo del medioevo, si vestirà completamente dell’epoca dei cavalieri e delle armature. Domenica 7 luglio, dalle 10.00 di mattina e fino alle 22.00, spade, lance con duelli, tiro con l’arco o una speciale catapulta accompagneranno il pubblico in un viaggio nel tempo dove botteghe, accampamenti e costumi d’epoca fungeranno da suggestivo scenario.

Coordinata dalla Compagnia dei Fratelli d’Arme, la manifestazione raggiungerà il culmine con i duelli infuocati mentre coinvolgerà i grandi e soprattutto ragazzi e bambini nei giochi d’epoca. La Proloco di Novi, organizzatrice dell’evento, patrocinato dal Comune di Novi, ha predisposto la cucina con pasti medioevali dai gusti della campagna, con verdure e frutta di stagione, salamini e pane di una volta. Una giornata da trascorrere al fresco delle piante del parco con la possibilità di visita alla Torre e ai sotterranei. Per info e prenotazioni 331 9989898.