In Consiglio il giuramento del sindaco

OVADA - Si terrà lunedì sera, nel corso della seduta del consiglio comunale in programma dalle 21.00, il giuramento del sindaco Paolo Lantero, ultimo atto formale dell'insediamento della nuova Giunta. Nella prima convocazione di qualche settimana fa non era stato possibile adempiere alla procedura per un problema di salute momentaneo e risolto nei giorni immediatamente successivi.

Nel corso della serata si procederà anche alla designazione dei rappresentanti del comune presso enti e istituzioni locali. A chiudere la discussione dell'interrogazione già preannunciata qualche settimana fa dal capogruppo di "Ovada viva" Pier Sandro Cassulo a proposito del maxi ingorgo del mercoledì 12 giugno scorso per i lavori di asfaltatura delle strade principali della città.