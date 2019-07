Si ribalta camion carico di carne, 6 km di coda in autostrada

SERRAVALLE SCRIVIA — Sei chilometri di coda si sono registrati oggi sull’autostrada A7 in direzione Milano, tra i caselli di Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. L’inizio dei saldi all’Outlet però questa volta non c’entra: a causare l’ingorgo il ribaltamento di un camion che trasportava carne a uso alimentare. L’incidente è avvenuto verso le cinque del pomeriggio e solo dopo due ore la situazione si è risolta grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Novi Ligure che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo in attesa dell’intervento del carro attrezzi pesante, della polizia stradale e del personale della viabilità. Il conducente del camion fortunatamente non ha riportato ferite. Attualmente (ore 19.43) il traffico scorre su una sola corsia e le code sono in diminuzione. La società Autostrade consiglia l'uscita al casello di Ronco Scrivia per chi proviene da Genova.