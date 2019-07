Accusa di omicidio stradale per un 80enne novese

NOVI LIGURE — Un 80enne di Novi Ligure dovrà rispondere di omicidio stradale: S. B. N., residente in città, è considerato dagli inquirenti il responsabile dell’incidente in cui ha perso la vita Carlo Foglia, 66enne di Serravalle Scrivia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di Cassano Spinola, S. B. N. lo scorso 27 giugno stava percorrendo via Raggio alla guida del proprio Daihatsu Terios, diretto fuori città, quando improvvisamente ha iniziato un’inversione di marcia, in un punto dove è presente la “linea continua”.

Così facendo, di fatto ha sbarrato la strada a Foglia, che stava procedendo poco dopo di lui a bordo del proprio scooter. Il 66enne non ha potuto evitare l’improvvisa manovra del conducente dell’auto, ha impattato violentemente sul veicolo ed è morto sul colpo. S. B. N. è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Alessandria e dovrà rispondere del reato omicidio stradale. Alla ricostruzione dei fatti i carabinieri sono arrivati anche grazie alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza comunali.