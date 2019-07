Postamat a Monleale, Casaleggio e Roccaforte

MONLEALE - Poste Italiane ha installato i primi sportelli automatici Atm Postamat nei comuni di Casaleggio Boiro, Monleale e Roccaforte Ligure, nei quali risiedono circa 370, 560 e 130 abitanti.

Le installazioni sono parte di un più ampio progetto che ha l’obiettivo di estendere la presenza capillare di Poste Italiane nei territori non direttamente serviti da un Ufficio Postale per meglio soddisfare le esigenze delle comunità locali, come promesso nei 'dieci impegni' per i piccoli Comuni presentati dall’amministratore delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i 'Sindaci d’Italia' dello scorso 26 novembre a Roma.

L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.