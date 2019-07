Centauri: le modifiche alla circolazione

ALESSANDRIA - Per permettere lo svolgimento del 74° Raduno Internazionale Madonnina dei Centauri in programma dal 12 al 14 luglio, saranno adottati provvedimenti viabili nelle zone interessate dall'evento.

Dalle ore 00:00 di venerdì 12 alle ore 24 di domenica 14 è vietata la fermata con rimozione forzata in viale della Repubblica, ambo i lati, vialetto Aspal (tra viale della Repubblica e spalto Borgoglio) eccetto autorizzati, via Castellani, ambo i lati, spalto Borgoglio, nel tratto compreso tra la rotatoria e viale della Repubblica, eccetto i mezzi pubblici, piazzale Curiel, area ex ambulatori (esclusi in taxi per le giornate di venerdì e sabato).

Dalle ore 00:00 di venerdì 12 alle 12 lunedì 15 è vietata la fermata con rimozione forzata in via Savona, ambo i lati, dalle 8 di venerdì 12 alle 12 di lunedì 15 è vietato il transito in via Savona, (eccetto i mezzi che accedono agli accessi carrai posti) via Castellani, sino alle 8 di domenica 14.

Dalle 8 di venerdì 12 alle 24 di domenica 14 è vietato il transito in viale della Repubblica, ambo i lati, vialetto Aspal (tra viale della Repubblica e spalto Borgoglio) eccetto autorizzati, via Castellani (eccetto i mezzi che accedono agli accessi carrai ivi posti, sino alle 8 di domenica 14).

Dalle ore 00:00 alle 14 di domenica 14 è vietata la fermata con rimozione forzata in corso Acqui, ambo i lati, corso Carlo Alberto, ambo i lati, semicarreggiata ovest di corso Lamarmora, nel tratto compreso tra via Dante e piazza Valfrè, corso Cento Cannoni, nel tratto compreso tra piazza Valfrè e piazza Garibaldi, lato destro, anello viabile di piazza Garibaldi, ambo i lati, metà piazza Garibaldi, sede rialzata lato orologio, via Borsalino, ambo i lati, via Mondovì, ambo lati, via Montebello, ambo i lati, corso Crimea, nel tratto compreso tra via Trotti e piazza Garibaldi, ambo i lati, corso Roma, nel tratto compreso tra via Legnano e piazza Garibaldi, ambo i lati, piazzale Curiel, spalto Borgoglio, nel tratto compreso tra la rotatoria Crimea e piazzale Curiel.

Dalle ore 00:00 alle 10 di domenica 14 è vietata la fermata con rimozione forzata in via dei Guasco, nel tratto compreso tra via Vescovado e piazza della Libertà.

Dalle 14 di sabato 13 (al termine anticipato del mercato annonario) alle 24 di domenica 14/ sono vietati la fermata con rimozione forzata e il transito in mezza piazza Garibaldi, sede rialzata, lato giardini.

Dalle 8 alle 14 di domenica 14 e comunque sino a fine manifestazione, saranno chiuse al transito piazza Garibaldi, anello viabile, corso Roma, nel tratto compreso tra via Legnano e piazza Garibaldi, corso Cento Cannoni, nel tratto compreso tra via Cavour e piazza Garibaldi, via Borsalino, corso Crimea.

Sabato 13 per i motociclisti e degli organizzatori al seguito dei partecipanti alla manifestazione: alle 10 circa partenza gita turistica da viale della Repubblica dal lato della Stazione ferroviaria, spalto Borgoglio, corso Borsalino, spalto Gamondio, via Don Orione, via San Giovanni Bosco, via Marengo, rientro in viale della Repubblica alle 17,45. Alle 15 uscita da viale della Repubblica dal lato della Stazione ferroviaria, spalto Borgoglio, via Tiziano, ponte Tiziano, via Giordano Bruno, strada Alessandria in direzione Castelletto Monferrato; rientro a Castellazzo Bormida alle 18,30.

Alle 17:45 accoglienza delle delegazioni straniere presso la corte di Palazzo Ghilini di piazza della Libertà e alle 18:30 corteo del Vescovo per raggiungere Castellazzo Bormida da via dei Guasco, piazza della Libertà, via Pontida, corso Lamarmora, corso Cento Cannoni, piazza Garibaldi, corso Crimea, spalto Borgoglio, rotatoria, cavalcavia Brigata Ravenna, via Carlo Alberto, corso Acqui, Cabanette, Cantalupo.

Domenica 14 per i motociclisti e gli organizzatori al seguito dei partecipanti alla manifestazione alle 9 partenza per il Santuario di Castellazzo Bormida con il Vescovo di Alessandria per via Vescovado (palazzo Vescovile), via dei Guasco, piazza della Libertà, via Pontida, corso Lamarmora, corso Cento Cannoni, piazza Garibaldi, corso Crimea, spalto Borgoglio, rotatoria, cavalcavia Brigata Ravenna, via Carlo Alberto, corso Acqui, Cabanette, Cantalupo.

Alle 11 sfilata conclusiva dei partecipanti da Castellazzo Bormida ad Alessandria: Castellazzo, Cantalupo, Cabanette, corso Acqui, via Carlo Alberto, viale Brigata Ravenna, corso Borsalino, spalto Gamondio, via Marengo, corso Lamarmora, corso Cento Cannoni, anello viabile di piazza Garibaldi. Al termine della sfilata i partecipanti, superato il palco delle autorità in piazza Garibaldi, proseguiranno liberamente ai sensi del vigente Codice della Strada in via Mondovì, via Cavour, corso Borsalino, viale XX Settembre.

Durante il transito dei cortei di motociclisti le vie interessate e quelle interferenti saranno a rotazione chiuse e riaperte al traffico viabile secondo necessità e a giudizio del Corpo Polizia Municipale.