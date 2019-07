Richiedente asilo faceva posteggiatore abusivo: fermato

NOVI LIGURE — Un parcheggiatore abusivo è stato individuato dalla polizia municipale questa mattina a Novi Ligure. L’uomo, un extracomunitario in regola con i documenti perché richiedente asilo, è stato fermato in piazza Gobetti, di fronte all’ospedale San Giacomo. Nei suoi confronti è stata comminata la sanzione prevista dal Codice della Strada per lo svolgimento dell’attività abusiva di parcheggiatore e notificato l’ordine di allontanamento. Una settimana fa la stessa sorte è toccata a un altro straniero, sorpreso in piazza XX Settembre dagli agenti della polizia municipale.