Quando arte, enologia e cucina si incontrano

TORTONA - Basterebbe sottolineare l'ottima risposta in una serata infrasettimanale da parte del pubblico, che forse in cerca di refrigerio dalle afose giornate tortonesi ha scelto di spostarsi sulle colline, per comprendere come l'iniziativa della cascina La Colombera di Vho per festeggiare come da tradizione le iniziative dell'enoteca abbia funzionato.

In una atmosfera informale, cullati dalla musica del pianista Devis Vatalaro e circondati dalle opere del collettivo FaBBrikArte, gli intervenuti hanno potuto assaggiare i prodotti del territorio come gli affettati ed i ravioli accompagnandoli con una degustazione dei vini della cantina.

A metà serata l'intervento della curatrice del collettivo Giovanna Franzin ha permesso di conoscere meglio le opere di Fabio Bertoni, Roberto Bottone e Fabrizio Falchetto, ma tutta la serata è stata un trionfo della filosofia dei prodotti a chilometri zero e della valorizzazione delle riserve del territorio tortonese.