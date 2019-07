Alessandria Jazz Club: la nuova rassegna in cerca di un nome

ALESSANDRIA – Sono molte le novità per la prossima rassegna di concerti jazz dell’Alessandria Jazz Club a cominciare dalla nuova sede dei concerti, il Teatro Parvum in via Mazzini 85. E poi la nuova formula “solo musica”, senza cena o drink, a prezzi decisamente popolari. È già pronto il calendario, con una scelta di otto concerti con grandi artisti del jazz. La rassegna però non ha ancora un nome e il club chiede l’aiuto di tutti gli appassionati di jazz e di musica per inventarne uno: “Guardate il calendario, pensate agli artisti che suoneranno, pensate al luogo in cui avverranno i concerti, ispiratevi alla nostra città e provate ad inventare un nome per questa rassegna”.

Le proposte possono essere comunicate tramite il sito o la pagina Facebook, oppure via mail a questo indirizzo: alessandriajazzclub@libero.it.

Calendario

Tutti i concerti si tengono al Teatro Parvum in via Mazzini 85 alle ore 21.15.

Ingresso 10 euro, associati 8 euro, ridotto under 30 5 euro

Tessera socio 2019/2020 10 euro

25 ottobre 2019

Emanuele Cisi - No eyes

1° novembre 2019

Anais Drago & The Jellyfish

15 novembre 2019

Roger Beaujolais Trio

29 novembre 2019

Italian Organ Trio – O soul mio

7 febbraio 2020

Stefano Bagnoli – We kids quartet

21 febbraio 2020

On Joni Mitchell’s Paths

6 marzo 2020

Voices in Jazz

20 marzo 2020

Luigi Bonafede Poker quartet