Allunaggio, 50 anni dopo: serata speciale con il Gruppo Astrofili Galileo

ALESSANDRIA - In occasione del 50° anniversario dell’allunaggio, il Gruppo Astrofili Galileo organizza un evento gratuito aperto a tutti. L’appuntamento è per sabato 20 luglio dalle 21 al Giardino Botanico “Dina Bellotti” in via Monteverde 24. Durante la serata sarà ripercorsa la straordinaria missione Apollo11 con una conferenza speciale. Un intervento di Angelo Ranzenigo consentirà di unire astronomia e botanica. Durante la serata saranno inoltre disponibili i telescopi del Gruppo Astrofili Galileo per osservare il nostro satellite in tutta la sua bellezza, oltre agli altri oggetti del Sistema Solare e del profondo cielo.

“Riteniamo che iniziative di questo tipo siano fondamentali per trasmettere entusiasmo e diffondere consapevolezza sull’importanza della scienza e della curiosità, che sono il motore di cui l’Italia ha bisogno” dicono gli Astrofili.